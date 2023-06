Bela do Flamengo critica oportunismo de mulheres que revelam affair com famosos: 'Fama passageira'

Rio - A bela do Flamengo, Nanda Marques, decidiu abrir o verbo em relação a um tema polêmico: relacionamentos com famosos. A modelo criticou bastante a postura de algumas mulheres que fazem tudo para serem famosas e se mostram oportunistas.

"Essa mulher que disse que era amante do Neymar nem pensou na Bruna, que está grávida. Tudo para entrar em um reality show. Aí depois surgiu outra e não deve parar por aí. Esse tipo de fama é passageira. Fico pensando que os famosos passam", disse.

Nanda ainda revela que já ficou com vários famosos, mas preferiu não contar para ninguém. "Já fiquei com alguns, mas não gosto de oportunismo. Tive um affair com um jogador e um sertanejo, ambos muito famosos. Mas quero ficar conhecida sem precisar usar nome de homem nenhum", finaliza.