Everton Ribeiro nega ‘prioridade’ do Flamengo por mata-mata: ‘Sabemos que não é verdade’

“Quando vem de torcedor, a gente respeita porque é passional e quer sempre o melhor para o Flamengo. Mas de jornalistas e comentaristas sabemos que não é verdade, senão a gente não estaria entre os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Estamos sempre nos dedicando em todas as frentes”, declarou Everton na zona mista.



O camisa 7 também destacou a dedicação do elenco para melhorar o desempenho dentro de campo.



“Nos incomoda muito quando não conseguimos ter uma sequência de bons jogos. Treinamos todos os dias para melhorar e viemos crescendo, fazendo partidas melhores. Buscamos isso diariamente, mas alguns comentários afetam a torcida, que sempre quer ver a gente bem. O que podemos fazer é responder dentro de campo e pedir que eles (torcedores) confiem na gente”, completou.

Rio - A grande atuação do Flamengo na goleada de 4 a 0 sobre o Aucas, na última quarta-feira (28), no Maracanã , foi motivo para debate sobre uma possível “preferência” da equipe por jogos de mata-mata. Após a partida, o capitão Everton Ribeiro falou sobre o tema e garantiu que a equipe tem lutado de forma igual em todas as competições.“Quando vem de torcedor, a gente respeita porque é passional e quer sempre o melhor para o Flamengo. Mas de jornalistas e comentaristas sabemos que não é verdade, senão a gente não estaria entre os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Estamos sempre nos dedicando em todas as frentes”, declarou Everton na zona mista.O camisa 7 também destacou a dedicação do elenco para melhorar o desempenho dentro de campo.“Nos incomoda muito quando não conseguimos ter uma sequência de bons jogos. Treinamos todos os dias para melhorar e viemos crescendo, fazendo partidas melhores. Buscamos isso diariamente, mas alguns comentários afetam a torcida, que sempre quer ver a gente bem. O que podemos fazer é responder dentro de campo e pedir que eles (torcedores) confiem na gente”, completou.

Apesar da vitória e do placar elástico, o Flamengo avançou às oitavas da Libertadores como segundo colocado do Grupo A. Isso porque o Racing também venceu na rodada e fechou a fase de grupos com 13 pontos, enquanto o Rubro-Negro ficou com 11.



Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza,noMaracanã.