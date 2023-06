Flamengo consulta valores e estuda contratação de zagueiro do Benfica

O Lance! apurou que o Flamengo já está ciente dos valores que terá que desembolsar pela contratação do zagueiro e quer avançar nas tratativas ao longo da próxima semana. O departamento de futebol sabe que encontrará dificuldades na negociação, mesmo que o Benfica deseje a saída do jogador. Depois de encaminhar acerto com Allan definir Claudinho como alvo para o meio-campo, o Flamengo começou a se voltar para a defesa na janela de transferências. Ciente da necessidade da chegada de um zagueiro, o Rubro-Negro já tinha interesse na contratação de Lucas Veríssimo, mas, nos últimos dias, sondou o Benfica, de Portugal, de maneira oficial.O Lance! apurou que o Flamengo já está ciente dos valores que terá que desembolsar pela contratação do zagueiro e quer avançar nas tratativas ao longo da próxima semana. O departamento de futebol sabe que encontrará dificuldades na negociação, mesmo que o Benfica deseje a saída do jogador.

O Flamengo identificou que precisaria contratar mais um zagueiro para suprir a saída de Rodrigo Caio. A preferência do Rubro-Negro é de trazer um defensor destro, com velocidade e bom no jogo aéreo, mesmas características do camisa 3, cujo contrato termina no fim da temporada e não será renovado.

O departamento de futebol até chegou a sondar outras opções, como Samir, do Tigres, Sebastián Boselli, do Defensor, e teve Davinson Sánchez, do Tottenham, oferecido, mas Lucas Veríssimo emergiu como a principal opção.

Durante a primeira sondagem ao Benfica, o Flamengo ouviu que não pagará menos de 10 milhões de euros (R$ 50 milhões), como informou o "Uol" e o Lance! confirmou. Os portugueses desembolsaram 6,5 milhões de euros em 2021 pela contratação.