Luiz Araújo realiza primeiro treino no Flamengo e se surpreende com a estrutura do clube

Nesta quinta-feira, 29, um dia depois da goleada sobre o Aucas , Luiz Araújo foi ao Ninho do Urubu e realizou o primeiro treino como jogador do Flamengo. Lá, ele conversou com a "Fla TV" e exaltou a estrutura do clube.

"Me surpreendeu muito aqui. Ouvi falar muito bem, mas pessoalmente é ainda melhor. Muito feliz de fazer meu primeiro treino com o grupo, só grandes jogadores aqui. Tenho certeza que vou aprender muito com eles, ainda tenho muito a evoluir e tenho certeza que vou ajudar a todos", disse Luiz Araújo.

Aos 27 anos, Luiz Araújo chega ao Rubro-Negro após duas temporadas no Atlanta United, equipe da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O atacante, que custou 9 milhões de euros (R$ 48 milhões na época da transação) aos cofres do Fla, firmou contrato válido até dezembro de 2027. Ele é o primeiro reforço anunciado da era Jorge Sampaoli no clube carioca.

No entanto, embora já tenha sido anunciado e também dado início aos treinos com o grupo, Luiz Araújo não poderá estrear pelo Flamengo neste fim de semana. Isso porque a janela de transferências só abre a partir da próxima segunda-feira. Com a documentação em dia a partir daí, ele finalmente poderá fazer seu primeiro jogo com o manto.