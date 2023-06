Xodós da torcida do Flamengo, filhos de Everton Ribeiro são presenteados com camisas de outro time brasileiro

Rio - Xodós da torcida do Flamengo, os dois filhos do meia Everton Ribeiro apareceram nas redes sociais com a camisa do Paysandu. Guto e Totói, como são carinhosamente chamados, foram presenteados com o uniforme e um mascote do clube paraense. O registro foi compartilhado pela mulher do camisa 7, Marília Nery.

Os presentes foram dados pelo diretor de comunicação do Paysandu, André Martha Filho. O dirigente é amigo pessoal de Everton Ribeiro. Marília também foi presenteada com uma camisa. Na gravação feita por ela, Guto e Totói chegaram até a cantar a marchinha "uma listra branca, outra listra azul", conhecia como hino não oficial do Papão.

Atualmente, o Paysandu vive uma realidade completamente distinta do Flamengo. O time paraense atualmente disputa a Série C e está brigando contra o rebaixamento.