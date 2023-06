Sampaoli libera lateral do Flamengo para buscar outra equipe

Rio - Contratado pelo Flamengo no ano passado, o lateral-direito Guilhermo Varela, de 30 anos, poderá encerrar em breve sua passagem pelo clube carioca. De acordo com informações do jornal "El País", do Uruguai, Jorge Sampaoli liberou o jogador uruguaio para procurar um nova equipe.

Os dois conversaram após um treinamento nesta semana. O lateral tem recebido sondagens e gostaria de alinhar as expectativas no Flamengo. Sampaoli contou para Varela que não tem a pretensão de impedir sua saída, caso chegue alguma proposta vantajosa para sua carreira.

O lateral-direito Wesley é visto como titular da posição e há a expectativa na recuperação de Matheuzinho, que já faz trabalho de transição no campo. Varela só fez dois jogos sob o comando de Jorge Sampaoli: foi titular contra o Ñublense, no Chile, e entrou no fim do segundo tempo contra o Grêmio.

No total, Varela, de 30 anos, fez 21 jogos pelo Flamengo, sendo 15 nesta temporada. Ele não fez gols, nem deu assistências. O contrato do lateral-direito com o clube carioca vai até o fim de 2025.