Acertado com o Flamengo, Allan deve fazer primeiro treino com grupo rubro-negro na segunda

Rio - Novo reforço do Flamengo, o volante Allan, de 26 anos, deverá iniciar seus trabalhos pelo novo clube na próxima segunda-feira. Já há um acordo total entre o Rubro-Negro, o jogador e o Atlético-MG, a tendência é que o atleta chegue ao Rio neste sábado.

Allan voltou recentemente aos treinamentos após lesão na coluna. Seu último jogo como profissional aconteceu no dia 15 de março, quando o volante atuou em 15 minutos na vitória do Atlético-MG sobre o Millonarios, pela Libertadores.

O Flamengo será o terceiro clube brasileiro que Allan irá atuar como profissional. Formado na base do Internacional, o volante se profissionalizou no futebol europeu. Após se destacar pelo Fluminense em 2019, Allan foi contratado pelo Atlético-MG. No Galo, viveu sua melhor fase sendo campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro em 2021.