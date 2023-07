Flamengo chega a acordo com Claudinho e prepara oferta ao Zenit

Rio - O Flamengo chegou a um acordo verbal com o meia-atacante Claudinho, do Zenit-RUS. O jogador concordou em receber um salário dentro da realidade do clube carioca, que agora irá para a parte mais difícil: negociar com os russos. A informação foi publicada primeiramente pelo site “ge”.



Nos bastidores do Flamengo, a informação que circula é de que o Zenit pede entre 17 e 18 milhões de euros (de R$ 88 e 94 milhões respectivamente) para liberar o jogador. No entanto, o clube carioca tentará diminuir o valor, o que não será fácil.



Em caso de sucesso na negociação com os russos, Claudinho assinará com o Flamengo até o fim de 2027. O tempo do vínculo será o mesmo de Allan, que deve ser anunciado em breve.



Nas últimas semanas, as conversas do Flamengo com Claudinho se intensificaram. Um dos argumentos utilizados por Marcos Braz para convencer o jogador a retornar ao país foi a seleção brasileira, já que o Flamengo poderia ser uma vitrine maior do que o Zenit.



Claudinho foi negociado pelo Bragantino com o Zenit em 2021. Desde então, disputou 60 jogos pelo clube, com 15 gols marcados e 14 assistência. Neste período, conquistou duas vezes o Campeonato Russo e uma a Supercopa da Rússia.