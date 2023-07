Flamengo considera apresentar ao Benfica oferta de empréstimo por zagueiro

No mercado em busca de reforços para a sequência da temporada, o Flamengo mira a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica. Nesse sentido, segundo o site "ge", o Rubro-Negro ainda não fez uma proposta pelo zagueiro, mas considera apresentar ao Benfica uma oferta por empréstimo.

Veríssimo, inclusive, trabalhou com o técnico Jorge Sampaoli no Santos, em 2019. Na época, o jogador foi peça importante do time que fez boa campanha no Brasileirão e terminou na vice-liderança da competição - atrás apenas do Flamengo, campeão daquele ano.

Vale lembrar que o zagueiro sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito em novembro de 2021. Assim, só retornou aos gramados no dia 22 de outubro de 2022, em jogo do Benfica B, pela segunda divisão do Campeonato Português.

Na temporada passada, no total, ele disputou seis jogos pelo Benfica e dois pelo Benfica B. Conforme informou o "ge", o zagueiro quer sequência e entende que é o momento de voltar ao futebol brasileiro. Já o Flamengo, o vê como oportunidade de mercado para qualificar ainda mais o elenco.