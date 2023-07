Pedro recebe sondagens de clubes inglês e futebol saudita

Rio - Principal artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro, de 25 anos, continua atraindo olhares. De acordo com informações do jornalista Raísa Simplício, clubes da Inglaterra e uma equipe da Arábia Saudita manifestaram interesse no jogador da seleção brasileira.

Apesar disso não passa pelo interesse do Flamengo uma transferência do jogador. O Rubro-Negro entende a necessidade de uma boa venda em 2023, mas nomes como Matheus França, Victor Hugo e Matheus Gonçalves deverão ser a prioridade do clube carioca em caso de uma negociação.

Em 2023, Pedro entrou em campo em 32 jogos, fez 25 gols, e deu quatro assistências. Mantendo a média, o jogador terá sua temporada mais artilheira na carreira. Ele está disputando a artilharia do ano com Germán Cano do Fluminense.