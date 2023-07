Léo Pereira sente dores e precisa ser substituído no primeiro tempo do jogo entre Flamengo e Fortaleza

O técnico Jorge Sampaoli ganhou uma preocupação para os próximos jogos do Flamengo. Isso porque Léo Pereira se machucou durante a partida contra o Fortaleza, neste sábado, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. De acordo com o repórter do canal "Premiere", o zagueiro sentiu dores na coxa esquerda.

Para o seu lugar, Sampaoli optou pela entrada de David Luiz. Rodrigo Caio e Pablo são as outras opções no banco de reservas para o treinador no decorrer do jogo.

Em tempo: Flamengo e Fortaleza medem forças no Maracanã, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.