'Cada jogo tem que ser uma final', afirma Arrascaeta após vitória do Flamengo

Arrascaeta falou sobre sua condição física e também a do grupo após a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao canal "Premiere", o meio-campista ressaltou que está 100% e que o Rubro-Negro também cresceu no quesito com a pausa da data Fifa. Apesar disso, ele manteve os pés no chão e apontou a necessidade de buscar a melhora.

"Feliz, me sinto bem fisicamente, 100%. A gente fez uma mini inter-temporada. Fisicamente, nós melhoramos muito nesse segundo jogo, tem que continuar a melhorar e a trabalhar, porque o campeonato é muito longo. A gente está em muita competição, e cada jogo tem que ser uma final", disse o meio-campista.





Com o resultado, o Flamengo engrenou uma sequência de três vitórias seguidas na temporada. Em busca da quarta, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Athletico no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

"Aumenta a confiança do time, dos jogadores (a sequência de vitórias). É um jogo muito difícil com um rival qualificado como o Athletico. Temos que estar muito ligados", finalizou Arrascaeta.