Allan desembarca no Rio para se apresentar ao Flamengo e diz: 'Estava ansioso demais'

Na noite deste sábado, 01, o volante Allan desembarcou no Rio de Janeiro para firmar contrato com o Flamengo. Em contato com a reportagem do "ge", que estava no Aeroporto Santos Dumont, o jogador disse que está recuperado da lesão da coluna e contou que usará a camisa 21.

"Estava ansioso demais. Estou feliz. Agora é dar continuidade. Sim, já falei com o Sampaoli, então, agora é me adaptar o mais rápido possível. Vamos esperar o anúncio e depois dou entrevista", disse o volante.



O Rubro-Negro acertou a compra de Allan, ex-Atlético-MG, por 8,1 milhões de euros ( clique aqui e veja mais detalhes ). O contrato será válido até dezembro de 2027.

Quando o negócio se tornar oficial, o jogador será o terceiro reforço do Fla para esta temporada. O clube já anunciou as contratações do goleiro Rossi e do atacante Luiz Araújo.