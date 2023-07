Sampaoli explica saída de Gabigol em Flamengo x Fortaleza: 'Não pôde continuar'

Gabigol foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli, neste sábado, 01, após a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. Isso porque, além de chegar a marca de 150 gols pelo Rubro-Negro, o atacante deixou o jogo no intervalo. De acordo com o treinador, ele precisou sair por questão física.

"A respeito do Gabi, ele dobrou o tornozelo e não pôde continuar. Então, veremos como ele evolui nesses dias", explicou Sampaoli.





Com a vitória deste fim de semana, o Flamengo chegou aos 25 pontos e se manteve na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, o time voltará as atenções para a Copa do Brasil. O Fla volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Athletico no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da competição.

"Foi um triunfo muito importante para preparar o jogo de quarta-feira, que é de eliminação, contra um time que é muito forte. Fortalecendo algumas coisas para que o time tenha mais segurança no campo. Hoje, gerou muita situação de gol e, como falava, crescendo e aprendendo a desfrutar do jogo... Feliz por essa vitória".

"O jogo contra o (Athletico) Paranaense é muito difícil para a gente. Estou confiante que o time pode fazer um grande jogo. Penso que temos três dias para preparar para o jogo e, conhecendo um time que é muito físico, que persegue muito, vamos ter que ter uma estratégia planificada e interessante para poder vencer. Estou esperançoso com esse jogo. Além disso, sei que vai ser muito difícil. E é importante também saber que a torcida no Maracanã empurra muito o time".