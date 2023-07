Sampaoli rasga elogios a possível reforço do Flamengo: 'Jogador de outro nível'

Rio - O Flamengo fez o dever de casa e venceu o Fortaleza por 2 a 0, no último sábado (1), em partida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mas, além da vitória, o técnico Jorge Sampaoli divide o foco nos reforços que estão chegando ao elenco, sendo um deles o atacante Claudinho, do Zenit, que já tem um acordo verbal com o Rubro-Negro.

"Com respeito ao Claudinho, não sei nada. Mas, já que você o citou, para mim é um jogador de outro nível, superlativo. Mas não sei se está na órbita do clube, se está longe, perto", desconversou o treinador após o jogo.

Outro jogador, esse já anunciado Allan desembarcou no Rio de Janeiro na noite de sábado para se apresentar ao Flamengo. O meia, que vem direto do Atlético-MG, expressou sua ansiedade na chegada à cidade e admitiu que já conversou com Sampaoli, mas o treinador preferiu ser discreto ao falar da nova contratação.

"Não sei se o Allan assinou ou não, sei que há negociações avançadas. Já trabalhei com ele no Atlético-MG, é um jogador de que eu gosto muito. Sem saber se pode vir ou não, é um jogador que respeito muito", afirmou.

O Flamengo já contratou dois novos jogadores nesta janela de transferências. O goleiro Rossi, que assinou pré-contrato com o Rubro-Negro em janeiro, quando cumpria os últimos seis meses de vínculo com o Boca Juniors, finalmente foi anunciado . Enquanto o atacante Luiz Araújo, que veio do Atlanta United, já treinou no Ninho do Urubu

Atual terceiro lugar da tabela da Série A, com 25 pontos, após a vitória de sábado, o Rubro-Negro vira a chave para a Copa do Brasil. O clube carioca encara o Athletico-PR, nesta quarta-feira (5), às 21h30, pela ida das quartas de final.