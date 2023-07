Flamengo oficializa a contratação de Allan

Rio - O Flamengo oficializou, neste domingo (2), a contratação do volante Allan, que assinará contrato até dezembro de 2027. O jogador, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último sábado, só poderá estrear a partir do dia 3/7, data de abertura da segunda janela de transferências do futebol brasileiro.

Allan, de 26 anos, chega ao Flamengo em definitivo junto ao Atlético-MG, clube em que atuou desde a temporada 2020. O Rubro-Negro acertou a compra do volante por 8,1 milhões de euros.

O jogador é o terceiro reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências. O clube já anunciou as contratações do goleiro Rossi, que assinou pré-contrato em janeiro, quando faltavam seis meses para encerrar seu vínculo com o Boca Juniors, além do Luiz Araújo, que veio do Atlanta United.