Com direitos a ofensas, Gabigol e Marcos Braz teriam se envolvido em discussão no vestiário do Flamengo

Rio - Apesar da boa atuação e da vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, no Maracanã, nem tudo foram flores no vestiário do Flamengo. De acordo com informações do portal "GE", o atacante Gabigol e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se envolveram em uma áspera discussão com direito a xingamentos no intervalo do confronto. O desentendimento exigiu que o meia Gerson se metesse para colocar a questão em "panos quentes".

Tudo começou com a lesão do Gabigol. Irritado após se lesionar no tornozelo direito, por conta de um buraco no gramado do Maracanã, o atacante do Flamengo se revoltou no intervalo e esbravejou no vestiário. Assim que entrou no local, Marcos Braz recebeu críticas direcionadas pelo camisa 10. O dirigente retrucou e a situação ocorreu, enquanto o técnico Jorge Sampaoli dava orientações aos outros jogadores neste momento.

O pior momento teria ocorrido depois que os titulares seguiram para o segundo tempo. Gabigol foi informado pelo médico Márcio Tannure que teria que ir para o exame antidoping após o jogo, a situação irritou ainda mais o atacante. Contrariado, Marcos Braz voltou a retrucar e a discussão se reestabeleceu.

A confusão envolveu xingamentos e assustou todos que estavam presentes no vestiário. De acordo com o portal "GE", o meia Gerson se meteu na discussão para colocar "panos quentes". Lembrando que Gabigol e Marcos Braz tem uma excelente relação e o dirigente foi não somente um dos maiores entusiastas na sua contratação em 2019, inicialmente por empréstimo via Inter de Milão, e posteriormente em sua compra em definitivo junto ao clube italiano no ano seguinte.