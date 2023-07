Flamengo se acerta com clube português, e Hugo Souza vai ser emprestado por um ano

Rio - Após algumas negociações frustradas finalmente o goleiro Hugo Souza está de saída do Flamengo. De acordo com informações do jornal português "O Jogo", o jogador, de 24 anos, teve seu empréstimo por um ano junto ao Chaves, de Portugal, sacramentado. O atleta só aguarda a ordem do Rubro-Negro para viajar para a Europa.

Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e naquele ano viveu seu melhor momento pelo Flamengo, sendo titular em muitos jogos daquela temporada. Posteriormente, o jovem voltou a ter oportunidades com Paulo Sousa no primeiro semestre do ano passado, mas após viver um momento de instabilidade foi perdendo espaço pouco a pouco no elenco.

No começo do ano, Hugo Sousa esteve perto de ser emprestado para dois clubes portugueses: Estoril e Benfica, porém, o goleiro não quis deixar o Flamengo com a esperança de que poderia retomar seu espaço. Com a chegada de Agustin Rossi, contratado para este segundo semestre, Hugo Souza se tornaria a quarta opção do setor.

O goleiro, de 24 anos, tem Hugo Flamengo até 31 de dezembro de 2025. O jovem fez parte de um elenco bastante vitorioso, tendo sido campeão da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e também do Carioca.