Benfica aceita emprestar Lucas Veríssimo, mas obrigação de compra não agrada o Flamengo

Rio - Em busca da contratação de um zagueiro, o Flamengo tem Lucas Veríssimo, de 28 anos, como alvo. No entanto, apesar do Benfica topar emprestar o brasileiro ao clube carioca, os moldes propostas pela equipe portuguesa não agradaram o Rubro-Negro. As informações são do portal "GE".

O Benfica teria topado o empréstimo somado a uma clausula com obrigação de compra em torno de 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 41,7 milhões). No entanto, o Flamengo seria obrigado a exercê-la, caso o defensor atue em 20 jogos. O número de partidas é considerado pequeno.

Existe por parte do Flamengo um certo receio em relação ao zagueiro por conta do seu histórico de lesões. No Benfica desde 2020, Lucas Veríssimo entrou em campo em apenas 45 jogos, fez cinco gols e deu duas assistências.

A contratação do zagueiro agrada bastante Jorge Sampaoli que trabalhou com o defensor no Santos. Naquela temporada, Lucas Veríssimo entrou em campo em 39 jogos, fez dois gol e de um assistência, sendo um dos destaques do Peixe, que foi vice-campeão brasileiro.