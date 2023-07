Veja detalhes do empréstimo de Hugo Souza, do Flamengo, a clube português

Rio - Com menos espaço ainda no Flamengo após a chegada de Agustín Rossi, o goleiro Hugo Souza está a caminho do Chaves-POR. De acordo com o “ge”, o jogador será emprestado ao time português por 12 meses e terá 50% dos direitos econômicos fixados em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões). Com isso, caso ele seja comprado ao fim do contrato, o Rubro-Negro ainda mantém a outra metade.Hugo quer jogar na Europa e, para concretizar o negócio, abriu mão do que teria direito a receber em caso de uma transferência definitiva. Durante o empréstimo, os salários dele serão pagos integralmente pelo Chaves. O jogador já foi liberado pelo Flamengo para viajar e realizar exames em seu novo clube.Revelado pelo Flamengo, Hugo subiu aos profissionais em 2020 e logo se destacou em um empate em 1 a 1 com o Palmeiras, quando a equipe sofreu com um surto de Covid-19 e ele era o único goleiro à disposição. Terminou a campanha do título brasileiro daquele ano como titular, mas voltou para o fim da fila após colecionar diversas falhas, principalmente com os pés.Ao todo, Hugo disputou 71 partidas pelo Flamengo e conquistou, além do Brasileiro, a Libertadores, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. O goleiro não entra em campo desde novembro, quando atuou na partida que marcou as despedidas dos Diegos Alves e Ribas. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2025.