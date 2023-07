Destaque do Flamengo, Gerson entra na mira de clubes italianos e ingleses

Um dos destaques do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli, o volante Gerson vem chamando a atenção do futebol europeu. Segundo o jornalista "Ekrem Konur", dois clubes da Inglaterra e um da Itália monitoram a situação do jogador do Rubro-Negro.

Gerson tem contrato até dezembro de 2027 e vem sendo um dos principais nomes do Flamengo. Com apenas 30 partidas no ano, o meia, de 26 anos, já vive sua temporada com mais assistências pelo Rubro-Negro. Ele lidera o setor do Flamengo com nove passes para gol. Além disso, o jogador balançou as redes em três oportunidades.

O Flamengo recontratou Gerson no começo do ano, após passagem de uma temporada e meia pelo Olympique de Marselha. O brasileiro viveu um excelente primeiro no clube francês, sob o comando de Jorge Sampaoli, que atualmente dirige o Rubro-Negro. Após a saída do argentino perdeu espaço e foi negociado.

O meia também teve outras passagens pelo futebol europeu. Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou à Roma, no meio de 2016. O jogador alternou bons e maus momentos, sendo emprestado à Fiorentina, também do futebol italiano. Em 2019, o Rubro-Negro o contratou pela primeira vez, em operação envolvendo o clube da capital italiana.