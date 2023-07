Luiz Araújo mostra animação e exalta Flamengo: 'Melhor da América'

Rio - O Flamengo apresentou nesta segunda-feira (3) mais um reforço para a temporada. O atacante Luiz Araújo, de 27 anos, vestiu a camisa com o número 22 pela primeira vez, em apresentação realizada no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador se mostrou animado com a oportunidade e apresentou suas características para a torcida.

"Melhor elenco da América. Com grandes jogadores que tem aqui, não é à toa que é o último campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles e também vou ajudar a todos", disse o jogador.

"Minha qualidade é que sou muito veloz, finalizo bem e tenho um bom um contra um. Gosto bastante de jogar pelo lado direito, aberto, por ser rápido, habilidoso e finalizar bem. Também posso jogar pela esquerda, e onde o Sampaoli quiser me colocar eu estarei pronto", completou.

Revelado no São Paulo, Luiz Araújo estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, desde 2021. O jogador também teve uma passagem pelo Lille, da França, entre 2017 e 2021. Para contratá-lo, o Flamengo desembolsou cerca de 9 milhões de euros (R$ 48 milhões) e ofereceu um contrato até dezembro de 2027. O atacante explicou a escolha pelo clube carioca.

"Saí novo do Brasil, pude jogar na Europa e sair vencedor. Depois fui para a MLS (a primeira divisão dos Estados Unidos). Determinante foi o Flamengo. Sempre tive sonho de jogar aqui, o interesse já vem de muito tempo, e estou muito feliz de jogar aqui (...) Já faz um bom tempo que tínhamos acertado, mas a vinda era no fim do mês. Espero que minha adaptação seja a mais rápida possível", afirmou.