Braz admite discussão com Gabigol no vestiário do Flamengo e afirma: ‘Será resolvido’

Rio - Marcos Braz confirmou nesta segunda-feira (3) queDurante a apresentação de Luiz Araújo, o dirigente comentou sobre o episódio com o camisa 10, que se irritou após deixar a partida por uma lesão causada pela condição ruim do gramado.“De fato a gente teve uma discussão dentro do vestiário. Isso procede. Essa discussão foi após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo. Eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. De fato tive um problema com ele, só que se relatou que o começo da minha discussão não foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado pode ser pertinente, mas a minha discussão com ele começou quando Tannure comunicou a ele que ele teria de ficar mais um pouquinho para saber quem iria para o doping”, declarou Braz.Apesar do desentendimento, Braz afirmou que o assunto será superado. Ele garantiu que não ficará nenhum estremecimento em sua relação com Gabi.“Isso foi uma situação minha com o Gabriel. Não preciso de nenhum intermediário para resolver com Gabriel. Não estou minimizando. Será resolvido e não terá nenhum tipo de problema para que se continue com elenco vencedor e forte. E para que tenhamos um melhor fim de temporada”, afirmou o dirigente.“Em relação ao Gabriel, quero deixar claro... Entendo o trabalho de vocês, que pode ter situações que apareçam na imprensa. Não vou mais falar desse assunto, que estou disponível para responder hoje. Eu vou aconselhar meus companheiros para que a gente não fale mais desse assunto. Sempre tive uma excelente relação com o jogador. A gente ganhou muitos títulos juntos, ele em campo, foi muito importante para a gente. Mas em alguns momentos, algumas situações... Às vezes as coisas não acontecem por acaso, independente de quem está certo. O freio de arrumação não quer dizer que o carro vai para trás. Às vezes é um bom ajuste para o carro ir para frente”, finalizou.