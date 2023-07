Flamengo é denunciado pela Conmebol por uso de bombas e sinalizadores no Maracanã

O Flamengo foi denunciado pela Conmebol pelo uso de bombas e sinalizadores na vitória por 4 a 0 sobre o Aucas, no dia 28/6, pela Libertadores, no Maracanã. As informações são do jornalista Renan Moura.

Segundo o repórter da Rádio Globo/CBN, o delegado de partida acusou que torcedores do Flamengo ascenderam três sinalizadores no Setor Norte na entrada do time em campo. Duas bombas também foram ouvidas e registradas após o segundo gol.

Com isso, o Flamengo pode ser punido ao ser enquadrado no artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que fala na proibição de "acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico".

A Conmebol também abriu um expediente devido aos balões brancos que os torcedores levaram para o Setor Norte. Segundo a entidade, a festa aconteceu sem a autorização da confederação e, por isso, o Flamengo terá até às 14h de sexta-feira (7) para apresentar uma defesa, ou poderá ser punido financeiramente.