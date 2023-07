‘Vão achar que sou viado’, diz Braz sobre suposto assédio do Flamengo sobre Allan

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz teve uma fala homofóbica nesta segunda-feira (3) ao comentar a postura do clube nas negociações peloQuestionado sobre o assunto após a, no Ninho do Urubu, o dirigente ironizou as insinuações de assédio do Rubro-Negro ao ex-jogador do Atlético-MG.“Assédio... Toda vez é esse enredo, não é só do Atlético, não. Acaba que vão achar que eu sou viado. Assédio, assédio, assédio...”, declarou.Após a resposta de Braz, a coletiva seguiu normalmente. Ao fim, o dirigente voltou ao tema e pediu desculpas pela declaração.“Para deixar clara a situação do negócio do assédio, o que eu falei, senão começam as repercussões e, pior, as interpretações. Uma coisa é a voz, outra são as edições. Se alguém se sentiu ofendido, estou pedindo desculpas. Não tem qualquer tipo de situação com assédio ou qualquer outra coisa. Foi em cima de um contexto, mas, mesmo assim, estou aqui pedindo desculpas”, afirmou Braz.Para contratar Allan, o Flamengo pagou 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões) ao Galo. O jogador assinou com o time carioca até o fim de 2027.