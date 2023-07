Dirigente aborda dificuldades com De La Cruz e admite interesse do Flamengo em Claudinho

Rio - Durante a apresentação do atacante Luiz Araújo, de 26 anos, como reforço do Flamengo nesta segunda-feira, o vice de futebol Marcos Braz abordou outras negociações que o Rubro-Negro vem fazendo para o segundo semestre. O dirigente não oficializou a desistência da contratação de Nicolás de La Cruz, meia do River Plate, mas admitiu que a situação não é fácil.

"O Flamengo entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa do jogador, que é de 16 milhões de euros. Ou a gente parte para uma negociação ou o jogador não vem. A gente quer pagar o que acha que é justo. Tem outro clube que tem um percentual grande desse jogador. Como o jogador está no River Plate e tem multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. Se tiver algum entendimento que se possa conversar, a gente vai conversar. Se não for possível, partimos para outras alternativas", afirmou.

Sem conseguir avançar com De La Cruz, a bola da vez no Flamengo passa a ser Claudinho, meia do Zenit. O dirigente admitiu o interesse no apoiador, de 27 anos, mas afirmou que as conversas ainda estão em estágios iniciais.

"De fato, o interesse no Claudinho é verdadeiro. A gente fez alguns procedimentos com relação a falar com o empresário, ver de fato o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer para colaborar, ajustar para essa contratação", disse.