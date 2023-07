Flamengo encaminha negociação de Vitor Gabriel com clube da Coreia do Sul

Emprestado pelo Flamengo, o atacante Vitor Gabriel está próximo de sair do Ceará e assinar com o Gangwon FC, da Coreia do Sul. O clube fez proposta de compra pelo jogador e a negociação está encaminhada, podendo ser finalizada nos próximos dias. A informação é do site "ge".

Vitor Gabriel assinou o vínculo de empréstimo ao Vozão até o fim do ano. Antes, o jogador, de 23 anos, também havia sido repassado pelo Flamengo ao Braga, de Portugal, e ao Juventude.

De acordo com a publicação, a diretoria do Alvinegro ainda não foi notificada da proposta coreana.

O atacante é um dos bons nomes do Ceará na atual temporada. Até o momento foram 30 jogos disputados, 11 gols marcados (quatro na Série B do Brasileirão) e cinco assistências.