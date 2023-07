Com 'sorrisão', Allan detalha primeira vez com elenco do Flamengo: 'Todos muito queridos'

Rio - Reforço para o Flamengo no segundo semestre, Allan, de 26 anos, experimentou seu primeiro dia no Rubro-Negro, na última segunda-feira. Com um sorriso contagiante, o volante falou sobre o seu primeiro contato com o elenco e como foi a recepção no Flamengo.

"Em um dia não deu para conhecer tudo, mas estou bastante feliz e creio que dia após dia irei conseguir me ambientar e me aproximar. Nosso primeiro contato foi rápido, porque foi um momento também de muitas obrigações, mas todos foram solícitos e queridos. Sou mais um para somar com esse grupo", afirmou o volante.

Formado na base do Internacional, Allan se transferiu muito cedo para o futebol europeu. Sua primeira experiência como profissional no Brasil foi em 2019 pelo Fluminense. Após se destacar pelo Tricolor foi comprado pelo Atlético-MG, junto ao Liverpool. No Galo viveu seu melhor ano em 2021, quando foi peça importante nos títulos do Estadual, da Copa do Brasil e do Brasileiro.

Após semanas de negociações, o Flamengo aceitou pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação atual) - sendo 7,5 milhões na compra e 1,5 milhão de bonificação. A vontade de se transferir do volante pesou bastante no desfecho positivo da operação.