Flamengo define estratégia para avançar com ideia de construção de estádio próprio

O Flamengo definiu a estratégia que vai adotar para tirar do papel o plano de construção de seu estádio próprio. Segundo informações do jornalista André Rizek, o desejo do clube carioca é atuar no projeto com recursos de empresas parceiras, com objetivo de não se endividar. Por isso, trata-se de um planejamento de longo prazo.

Além dessa estratégia, o Flamengo ainda precisa resolver uma série de questões burocráticas, como conseguir o terreno do Gasômetro, no Centro do Rio, local preferido da diretoria rubro-negra, além das liberações necessárias por parte do poder público.

Em fevereiro, o Rubro-Negro avançou no processo para construir seu estádio próprio no terreno do Gasômetro e assinou um acordo de confidencialidade para receber documentos do local. O clube carioca, portanto, não pode tornar público os dados e estatísticas que receber nos próximos anos sobre o terreno.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, chegou a revelar que pretende construir um estádio para mais de 100 mil pessoas, de uma forma semelhante ao Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, da Alemanha.