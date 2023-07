Flamengo x Athletico-PR: Gabigol e Léo Pereira não vão a campo e devem ser desfalques

Rio - O Flamengo deve ter dois desfalques importantes para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Gabigol e Léo Pereira não foram a campo nesta terça (4) e dificilmente serão relacionados.



Gabigol se recupera de um problema no tornozelo direito, enquanto Léo teve uma lesão muscular na coxa esquerda. Enquanto o elenco ia a campo nesta terça, os dois ficaram em tratamento no departamento médico.



O Flamengo ainda não descarta a presença de Gabi e Léo contra o Athletico, mas a probabilidade maior é que eles fiquem fora. A definição só acontecerá nesta quarta-feira, dia da partida.



A provável escalação do Flamengo tem Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro.



A grande novidade para a partida pode ser o atacante Luiz Araújo. O novo reforço treinou normalmente com o elenco e já foi regularizado no BID da CBF.