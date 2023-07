Nomes aparecem no BID, e Allan e Luiz Araújo estão regularizados para estrearem pelo Flamengo

Nesta terça-feira, 04, os nomes de Allan e Luiz Araújo foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Dessa forma, os dois já estão regularizados para estrearem com a camisa do Flamengo.

O próximo compromisso do Rubro-Negro, vale lembrar, será nesta quarta-feira. O Fla enfrentará o Athletico no Maracanã, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.