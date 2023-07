Flamengo regulariza Rossi; nome do goleiro é publicado no BID

Depois de Allan e Luiz Araújo , foi a vez de Agustín Rossi ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira, 04. Assim, ele também está regularizado para estrear pelo Flamengo.

O próximo compromisso do Rubro-Negro, vale lembrar, será nesta quarta-feira. O Fla enfrentará o Athletico no Maracanã, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Entretanto, conforme informou primeiro o "ge", o goleiro não irá para o jogo, já que ainda precisa de mais atenção na partida física. O mesmo se aplica a Allan. A diferença é que o volante não entra em campo desde o dia 15 de março, quando sofreu uma lesão na coluna.