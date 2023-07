Flamengo busca 'dar o troco' no Athletico-PR, responsável por sua última derrota no Maracanã pela Copa do Brasil

Rio - Parece filme repetido, mas não é. Pelo quinto ano seguido, Flamengo e Athletico-PR se enfrentarão na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), as duas equipes fazem o jogo de ida das quartas de final da competição, no Maracanã, e o time carioca tentará revidar um resultado que está "entalado" na garganta dos flamenguistas.



O Athletico foi o responsável pela última derrota do Flamengo atuando no Maracanã pela Copa do Brasil. Em 2021, o Furacão venceu no Rio com um acachapante 3 a 0 e garantiu vaga na decisão do torneio. Desde então, foram sete partidas do Fla pelo torneio no estádio, com cinco vitórias e dois empates. No ano passado, os cariocas até tiveram a chance de "dar o troco", mas acabaram empatando em 0 a 0 no primeiro jogo, disputado em casa, e só garantiram a vaga na semifinal ao vencer por 1 a 0 na Arena da Baixada, com gol de Pedro.

Desta vez, o clube da Gávea tentará fazer valer sua força dentro de casa para “dar o troco” no rival. Para isso, como de costume, poderá contar com o apoio de sua torcida. De acordo com a última parcial, mais de 54 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo.



Velhos conhecidos



Será a 10ª vez que Flamengo e Athletico-PR se enfrentam em um mata-mata nos últimos 12 anos e o clube carioca tem levado a melhor. Ao todo, foram 15 jogos, com oito vitórias do time da Gávea, incluindo a final da Libertadores de 2022, cinco empates e apenas duas vitórias do Furacão.



Quando o assunto é apenas Copa do Brasil, o Flamengo também está em leve vantagem. O Fla levou a melhor nas quartas de final do ano passado, nas oitavas de 2020 e na decisão de 2013. Já os paranaenses avançaram nas quartas de 2019 e na semifinal de 2021.



Desfalques



Para o duelo desta quarta, o Flamengo deve ter dois desfalques importantes. Gabigol e Léo Pereira não foram a campo na última terça (4) e dificilmente ficarão à disposição de Jorge Sampaoli. A novidade pode ser Luiz Araújo, que já está regularizado e deve ser relacionado, podendo fazer sua estreia com a camisa rubro-negra.