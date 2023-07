Flamengo multou Gabigol por 'bate-boca' com dirigente

Rio - A discussão entre o atacante Gabigol e o vice de futebol, Marcos Braz, teve consequências no Flamengo. O camisa 10 recebeu uma multa por esbravejar com o dirigente, durante o intervalo do jogo do último domingo contra o Fortaleza, no Maracanã. O artilheiro se revoltou ao sofrer uma lesão devido a um buraco no gramado do estádio, e depois por ter sido sorteado pelo antidoping.

A confusão gerou um clima ruim no Flamengo e foi confirmada pelo próprio Marcos Braz em entrevista coletiva na última segunda-feira, durante a apresentação de Luiz Araújo como novo reforço do clube carioca.

"De fato a gente teve uma discussão dentro do vestiário. Isso procede. Essa discussão foi após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo. Eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. De fato tive um problema com ele, só que se relatou que o começo da minha discussão não foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado pode ser pertinente, mas a minha discussão com ele começou quando Tannure comunicou a ele que ele teria de ficar mais um pouquinho para saber quem iria para o doping", afirmou.

Gabigol e Marcos Braz tem uma relação bastante forte. O dirigente, inclusive foi o maior entusiasta da sua contratação pelo Flamengo em 2019. Em sua quinta temporada pelo clube carioca, o jogador, de 26 anos, se tornou um dos grandes nomes da história do Rubro-Negro com uma coleção de vários títulos de expressão como Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e balançou as redes em 150 vezes.