Claudinho teria avisado ao Zenit o seu desejo de defender o Flamengo

Rio - O Flamengo tem Claudinho, de 26 anos, como principal alvo para o meio-campo. Porém, a contratação não é fácil. O jogador teria o interesse de deixar o Zenit, rumo ao futebol brasileiro, e inclusive já teria comunicado os dirigentes do clube russo. As informações são do jornalista João Miguel Neto.

A negociação não é simples porque o Zenit pede algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 105,54 milhões) pelo jogador. Os valores são considerados altos, inclusive para os padrões do Flamengo, que vem investindo bastante na atual janela de transferências.

O primeiro alvo do Flamengo para o setor foi Nicolás de La Cruz, de 26 anos, do River Plate. A operação não avançou, porque o clube argentino dificultou a liberação do uruguaio, principalmente, após garantir a classificação para as oitavas de finais da Libertadores.

Formado na base do Corinthians, Claudinho surgiu para o futebol brasileiro em 2019 defendendo o Bragantino. Seu melhor momento foi no ano posterior, pelo próprio clube paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, o apoiador se transferiu para o Zenit.