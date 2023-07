Bruno Henrique celebra gol da vitória em Flamengo x Athletico: 'Fruto do meu trabalho'

Bruno Henrique foi um dos protagonistas da vitória de virada do Flamengo sobre o Athletico por 2 a 1, nesta quarta-feira, 05, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo e, aos 26, fez o gol que garantiu o triunfo rubro-negro.

"Muito feliz de estar marcando, ajudando a equipe mais uma vez. Fruto do meu trabalho, trabalho bastante para poder, no jogo, dar o meu melhor. Graças a Deus fui recompensado mais uma vez", disse Bruno Henrique, à Fla TV.

Na expectativa de mais uma partida decisiva de Bruno Henrique, as duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira da próxima semana semana, às 21h30, na Ligga Arena (novo nome da Arena da Baixada). O Flamengo pode até empatar para avançar na Copa do Brasil.

Entretanto, antes disso, o Rubro-Negro Carioca volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time de Jorge Sampaoli será no sábado, às 21h, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição.