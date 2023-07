Jorge Sampaoli admite dificuldade do Flamengo em vitória e destaca evolução de Arrascaeta: 'Faz muita diferença'

Rio - O Flamengo saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada e começou a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil em vantagem contra o Athletico-PR. Ao analisar a vitória por 2 a 1 no Maracanã, o treinador Jorge Sampaoli ressaltou as dificuldades impostas pelo clube paranaense.

"Foi difícil porque eles tinham muita gente defensivamente. Mental e psicologicamente favoreceu muito eles o primeiro gol. Faltou mais ataques de segunda linha e mais ataques consecutivos. No primeiro tempo tivemos 84% de posse de bola. Faltou gerar no último terço. Jogamos contra uma equipe muito física, muito forte, que nos dificultou no primeiro tempo", disse.

A atuação de Arrascaeta, que novamente foi um dos destaques da equipe carioca, ao sofrer um pênalti e dar uma assistência foi exaltada por Sampaoli. O argentino citou a evolução do uruguaio na temporada.

"Arrascaeta creio que teve uma grande evolução futebolística. É um jogador que faz muita diferença com bola e sem bola. Acredito que quando eu o interpretar totalmente, com o tempo, o jeito de jogar, será decisivo para o time, porque é um jogador decisivo. O time precisa muito dele", afirmou.