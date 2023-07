Com ‘pouca mídia e muito futebol’, Luiz Araújo estreia e mostra que pode ser importante no Flamengo

Luiz Araújo celebrou estreia pelo Flamengo e prometeu dedicação: ‘Pouca mídia e muito futebol’ #ODia @jornalodia pic.twitter.com/d1Y8bhXDrK — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) July 6, 2023

Rio - Primeiro reforço de Jorge Sampaoli no Flamengo, Luiz Araújo fez sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira (5), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Apesar de ter atuado por apenas 18 minutos, o atacante já deu seu cartão de visitas e mostrou que pode ser uma arma importante para o Rubro-Negro.Poucos minutos após entrar em campo, Luiz Araújo deu uma arrancada pelo lado direito, puxando o contra-ataque do Flamengo, e lançou linda bola para Bruno Henrique. O camisa 27 tentou encobrir o goleiro, mas a bola passou rente à trave e foi para fora.“Estou muito feliz por esse momento que estou vivendo aqui. Ali pude fazer uma grande jogada, mas infelizmente não foi gol. Mas vou seguir trabalhando, sempre caladinho. Pouca mídia e muito futebol”, disse Luiz Araújo na zona mista após a partida.O camisa 22 também celebrou o primeiro jogo de sua carreira no Maracanã.“Minha estreia com a camisa do Flamengo e no Maracanã. Primeira vez que piso aqui como jogador. Muito feliz também com essa vitória. Fiz uma grande jogada com o passe para o Bruno Henrique. Passou perto, mas vou trabalhar ainda mais. Ensaiar passes, ensaiar gols com essa camisa”, afirmou.Questionado sobre a adaptação ao estilo de jogo do Flamengo, Luiz afirmou que não teve dificuldades. Ele também revelou as orientações que recebeu de Jorge Sampaoli ao entrar em campo.“Eu já vinha assistindo bastante aos jogos. O Sampaoli pediu para eu ficar bastante aberto e o Wesley segurar um pouco mais atrás, para que eu pudesse usar da minha qualidade, que é a velocidade e o um para um.”Agora, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Rubro-Negro está na terceira colocação, com 25 pontos.