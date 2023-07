Libertadores: Globo ignora Flamengo e escolhe duelo entre Atlético-MG e Palmeiras

Rio - A TV Globo não transmitirá o duelo entre Flamengo e Olimpia, pelas oitavas de final da Libertadores. De acordo com as datas e horários divulgados nesta quinta-feira (6) pela Conmebol , o duelo marcado para acontecer nas quartas (dias 2 e 9 de agosto), às 21h30 (de Brasília), faixa dedicada para a exibição do futebol na emissora, é Atlético-MG x Palmeiras.Vale lembrar que, diferentemente da fase de grupos, quando dividia dois jogos pelo país, a TV Globo não poderá regionalizar suas transmissões. Com isso, as partidas entre Galo e Palmeiras serão exibidas para todo Brasil.Como os jogos do Flamengo estão marcados para as quintas (dias 3 e 10 de agosto), às 21h (de Brasília), a transmissão será exclusiva da ESPN.