Gabigol e Léo Pereira não treinam e devem ser desfalques contra o Palmeiras

Após serem desfalques contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (05), o atacante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira devem novamente ficar de fora de mais um jogo do Flamengo. Os dois jogadores estão em processo de transição física, não treinaram nesta quinta-feira (06) e devem ser ausências para o compromisso do próximo sábado (08), contra o Palmeiras. As informações são do "ge".

A dupla seguiu sob cuidados dos preparadores físicos do Flamengo. Gabigol sofreu uma lesão no tornozelo no último sábado (1), contra o Fortaleza. Léo Pereira também foi substituído na partida contra o Leão do Pici, mas o problema do zagueiro é muscular, especificamente na coxa esquerda.

A tendência é que o Flamengo repita a mesma escalação da última partida, com Victor Hugo e David Luiz com a titularidade. Bruno Henrique, que fez o gol da virada contra o Athletico-PR e Luiz Araújo, recém contratado pelo Rubro-Negro, também aparecem como alternativa.

Além dos dois, um jogador que aparece como dúvida para o jogo contra Palmeiras é o lateral-direito Wesley. O jovem de 19 anos não treinou nesta quinta (06) devido a uma gastroenterite, e preocupa a comissão técnica para o duelo contra o Porco.