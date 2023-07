Rossi cita 'sonho realizado' por acerto e exalta grandeza do Flamengo: 'Os melhores da América'

Rio - Apresentado pelo Flamengo como reforço nesta quinta-feira, o goleiro Agustin Rossi, de 27 anos, aguardou meses por esse momento. O argentino firmou um pré-contrato com o clube carioca, em janeiro, quando ainda defendia o Boca Juniors, foi emprestado ao futebol saudita, e finalmente, nesta semana, pode vestir as cores do Rubro-Negro. O jogador exaltou a grandeza do Flamengo e falou em sonho realizado com o acerto.

"Agora estou aqui e vou realizar um sonho em chegar em uma equipe que é um dos maiores do Brasil e do mundo. Espero entrar na história e conquistar muitos títulos e ser feliz no Flamengo, com a equipe e a torcida. Primeiro, agradecer ao Marcos Braz, Spindel, ao grupo pela confiança que deram em mim, na primeira oferta que não chegou a se concretizar. E depois por confiar em mim para que eu consiga chegar aqui. Foi uma negociação dura como eles falaram", afirmou o goleiro.

Rossi chega ao Flamengo para disputar posição com Matheus Cunha e Santos. O argentino também falou sobre a fama que o clube carioca tem na Argentina, seu país, e relembrou os títulos da Libertadores que o Rubro-Negro levantou recentemente.

"Vim para ajudar meus companheiros, tenho que manter um bom nível para poder melhorar aos outros e também a mim mesmo. Para nós, o Flamengo é um dos maiores da América. Ganhou dois dos últimos quatro títulos de Libertadores. Tem os melhores jogadores da América do Sul, com experiência na Europa. Então temos a gana de chegar na maior equipe do Brasil, com expectativa de ganhar títulos e deixar a torcida contente", finalizou.