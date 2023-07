Equipe portuguesa anuncia a contratação de Hugo Souza, ex-Flamengo

O Chaves, de Portugal, anunciou nesta quinta-feira (07) a contratação do goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo. Ele chega por empréstimo até 2024, com uma opção de compra fixada em 1,2 milhão de euros (cerca de R$6,2 milhões) por 50% do passe do atleta.

"Olá, adeptos do Chaves. Eu sou o Hugo Souza, o mais novo Valente Transmontano!", disse o jogador, no vídeo do anúncio oficial pelo clube.

Para fechar com o Chaves, Hugo Souza aceitou abdicar do percentual que receberia caso a negociação em definitivo seja executada. Caso o clube português compre os direitos do goleiro, o Flamengo terá os seus 50% preservados.

Hugo Souza chega ao clube português após se tornar terceira opção no banco de reservas do Flamengo, atrás de Matheus Cunha, titular da posição, e do experiente Santos, o goleiro se mostrou insatisfeito no Rubro-Negro e preferiu uma mudança de ares.

A última partida que o jogador de 24 anos fez com a camisa rubro-negra foi no dia 12 de novembro de 2022, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Avaí. Aquele jogo também marcou a despedida de Diego Ribas dos gramados e de Diego Alves do Flamengo.