Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz reprova reclamações do Palmeiras contra a CBF: 'Preocupante'

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo , Marcos Braz reprovou as falas recentes do auxiliar técnico João Martins, que trabalha com Abel Ferreira no Flamengo, sobre ser "ruim para o sistema" que a equipe paulista seja campeã, indicando erros de arbitragem.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (6), o dirigente rubro-negro se posicionou e mostrou preocupação quanto à possível pressão em Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da entidade.

"Num primeiro momento ele não se refere ao Flamengo. É uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer é que se tenha uma pressão dessa em cima da comissão de arbitragem falando que o "sistema não interessa o Palmeiras ser campeão duas vezes"... O Flamengo foi campeão duas vezes há pouco. É muito preocupante", iniciou Braz.





Palmeiras e CBF trocaram notas oficiais sobre o caso. De um lado, a entidade acusou João Martins de xenofobia e destacou "festival de grosserias" nas aspas, enquanto de outro, o clube paulista pontuou erros de arbitragem contra o clube e saiu em defesa do profissional. A torcida do Verdão comprou a situação e foi até à sede da Confederação, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Marcos Braz, em tom bem humorado, colocou o Flamengo na situação em um cenário hipotético de protestos na Confederação Brasileira de Futebol, reafirmando preocupação com o tema.

"É mais preocupante ainda - não quero ser irresponsável no que vou falar - a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querendo fazer pressão ali na CBF. Não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada. Nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping", comentou.

"Espero que quem cuida da arbitragem, o presidente da comissão, que sigam dentro do protocolo tentando melhorar sempre, mas se ajoelhar para nenhum tipo de 'forçação' de barra", acrescentou o dirigente.