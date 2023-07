Arrascaeta brinca com De La Cruz, jogador na mira do Flamengo: 'Está demorando muito para vir'

Por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 05, Arrascaeta brincou com o compatriota De La Cruz, que é alvo do Flamengo para esta janela de transferências. Primeiro, o jogador do River Plate fez o seguinte comentário em uma foto de Arrasca: "(Você) Tem um estilo". Pouco depois, o meia do Fla respondeu: "Está demorando muito para vir (para o Flamengo)". Confira a brincadeira abaixo:

Brincadeira de Arrascaeta em resposta a De La Cruz Foto: Reprodução/Instagram

INTERESSE DO FLAMENGO EM DE LA CRUZ



O jogador foi um dos temas da entrevista coletiva desta quinta-feira de Marcos Braz e Bruno Spindel, que ocorreu após a apresentação de Rossi . Nela, o VP do Rubro-Negro confirmou que o clube ainda quer De La Cruz.

"O jogador interessa ao Flamengo, os empresários do jogador já sabem das condições que o Flamengo pode chegar. Essa matéria está com eles agora É ter tranquilidade, esperar. O River Plate se classificou (para as oitavas da Libertadores). Claro que era uma possibilidade muito pequena disso não acontecer (não classificar). Mas todos os clubes precisam vender. Não só o River, a gente também precisa em determinados momentos", disse Marcos Braz.

"Volto a falar, é um grande jogador que o River Plate analisa o tamanho e a importância para eles. O mercado abriu agora, há pouquíssimos dias. A gente não vai sair da negociação, o jogador nos interessa. Vamos procurando outros caminhos e ver se em determinado momento eles se entendam que possam negociar essa multa", completou.