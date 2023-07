Arrascaeta revela sondagens de clubes árabes, mas ressalta: 'Estou muito feliz aqui no Flamengo'

Arrascaeta revelou que sempre recebe sondagens clubes árabes, mas destacou que está feliz no Flamengo. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 05, ao site "ge", durante o lançamento de sua confeitaria, a Rio Sucrée, localizada na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio.

"Eu tenho ficado de fora dessas coisas, mas sempre tem sondagem. Temos que manter o foco no time que estamos porque temos muitos compromissos importantes. Sempre tem (sondagem), mas estou muito feliz aqui no Flamengo", disse Arrascaeta.

O uruguaio também falou sobre a brincadeira com o compatriota De La Cruz, do River Plate, alvo do Flamengo para a janela de transferências. Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira, Arrascaeta disse que o jogador está "demorando muito para vir" para o Rubro-Negro

"É um jogador de muita qualidade. Todo mundo que acompanha o River Plate sabe disso. Se dependesse de mim, ele estava aqui no Ninho. O que posso dizer é que minha vontade é que ele venha para nós. Tomara que isso dê certo", contou o jogador.





Em tempo: o Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Nos últimos tempos, têm sido muitos jogos bons, com muitos gols, Palmeiras tem um time muito qualificado. Nesses últimos anos, têm sido os times que dominaram a América. São duas grandes potências e temos que ir como se fosse uma final para a gente. É muito mais que três pontos. É um rival direto", afirmou o meio-campista.