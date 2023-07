Torcedores do Flamengo provocam Atlético-MG com outdoor de Allan em Belo Horizonte

Torcedores do Flamengo colocaram um outdoor do volante Allan, novo reforço do clube, em uma das principais vias de Belo Horizonte, a Avenida Antônio Carlos, para provocar o Atlético-MG. "Rota recalculada com destino ao maior da América", diz a mensagem da placa.

Clubes com rivalidade histórica no país, Galo e Flamengo travaram dura batalha nos bastidores nas negociações pela transferência do jogador. Allan aceitou a oferta, assinou até o fim de 2027 com o Rubro-Negro e a transação colocará 8,2 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) nos cofres do clube mineiro.

A venda, no entanto, irritou torcedores atleticanos, que chegaram a cobrar a possibilidade da venda ainda nos primeiros contatos entre os clubes.

Um dos destaques do incrível ano do Atlético-MG em 2021, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, Allan ficou afastado grande parte da temporada atual por lesão na região lombar. O Galo, por sua vez, precisando equilibrar contas, viu no meia a possibilidade de amenizar a crise financeira e reforçou um rival direto.