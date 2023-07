Bruno Henrique projeta 'grande jogo' contra o Palmeiras e exalta qualidade de Arrascaeta: 'Gênio com muita habilidade'

Rio - Entre os duelos contra o Athletico-PR, que valem vaga para as semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo terá neste domingo um desafio importantíssimo na luta pelas primeiras posições do Brasileiro: o Palmeiras. Atacante rubro-negro, Bruno Henrique, destacou o confronto diante do atual campeão nacional.

"Vai ser mais um grande jogo. Palmeiras é um adversário direto, vamos disputar títulos no ano. O Athletico também cresceu bastante de dois anos para cá, chegando em várias decisões. Time bem qualificado. Nesses dias, vamos trabalhar bastante para sair vitorioso nesses jogos", afirmou em entrevista ao "GE".

Após passar muito tempo sem atuar, Bruno Henrique retornou aos gramados e já vem sendo decisivo. Assim como Arrascaeta, que viveu problemas físicos menos graves nos últimos meses, mas que neste momento vem evoluindo na temporada. O atacante exaltou o uruguaio.

"Muito feliz pelo momento, de estar de volta novamente fazendo gol, e com mais um passe do Arrascaeta. É um gênio de muita habilidade, craque. A gente se entende muito dentro de campo. Bom estar com eles novamente. Velhos companheiros, a gente se entende bem dentro de campo, e estar aqui prestigiando eu fico muito feliz", finalizou.