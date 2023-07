Na mira de clube europeu, jogador do Flamengo volta a ser relacionado após um mês

Matheus França, meia do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo



Matheus não entra em campo desde 8 de junho, quando o Flamengo enfrentou o Racing no Maracanã, pela Libertadores. O meia-atacante apresentava dores no púbis e levou um mês no processo de recuperação. Ele treinou normalmente nesta sexta-feira (7) e viajará para São Paulo.



Internamente, o Flamengo entende que Matheus, de 19 anos, é a bola da vez nesta janela de transferências, já que está em sua segunda temporada consolidado no time principal. Nas últimas semanas, o Rubro-Negro foi procurado pelo Chelsea, que desejava saber as condições para uma negociação pelo jogador. A ideia inicial dos ingleses é desembolsar 20 milhões de euros fixo e mais 5 milhões em bônus, através de metas.



Além do Chelsea, Bayer Leverkusen e Crystal Palace também buscaram informações sobre França. Uma proposta do Newcastle também foi recusada. Até o momento, não há oferta oficial do Chelsea, mas a expectativa é de que ela chegue nos próximos dias.



Nos últimos dias, Matheus teve contato com representantes do Chelsea e está ciente do interesse dos ingleses em sua contratação. As condições apresentadas pelo Flamengo e a experiência do meia-atacante entre os profissionais agradam aos Blues.



Matheus França foi promovido aos profissionais do Flamengo em 2021, mas começou a ter mais oportunidades no ano passado, após a chegada de Dorival Júnior. Em 2023, soma 27 partidas e três gols marcados.