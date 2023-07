Flamengo avalia possibilidade de tentar contratar zagueiro de clube inglês

Rio - Após fechar com três contratações e ter Claudinho como alvo, o Flamengo pode buscar um reforço para a defesa. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o clube carioca avalia a possibilidade de fazer uma proposta pelo zagueiro Yerri Mina, de 28 anos, que defende o Everton.

A contratação de um defensor vem sendo avaliada pelo clube carioca na janela de transferências do segundo semestre. Antes de Minas, um nome avaliado pelo Rubro-Negro foi o de zagueiro Samir, de 28 anos, que atua no futebol do México. No entanto, as negociações não avançaram.

Nascido na Colômbia, Mina atua no Everton desde 2018. O jogador ficou famoso no futebol brasileiro ao defender o Palmeiras em 2016 e 2017. Ele também passou pelo Barcelona e pelo Independiente Santa Fe, do seu próprio país.

Atualmente, o Flamengo conta com Léo Pereira, Fabrício Bruno e David Luiz como jogadores que costumam se alternar como titulares no setor defensivo sob o comando de Jorge Sampaoli. Além deles, Rodrigo Caio e Pablo fazem parte do elenco, mas o Rubro-Negro avalia negociar os dois jogadores.