Flamengo ganha desfalque de última hora para encarar o Palmeiras

Vidal Divulgação / Flamengo

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Palmeiras, neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O chileno Vidal apresentou um quadro de virose e foi cortado pouco antes da viagem para São Paulo. A informação foi dada inicialmente pelo portal “Coluna do Fla”.Além de Vidal, o técnico Jorge Sampaoli também não poderá contar com Gabigol e Léo Pereira. O camisa 9 sofreu lesão no tornozelo direito no último sábado, na partida contra o Fortaleza, enquanto o zagueiro tem um problema muscular na coxa esquerda. Ambos estão em período de transição física e também desfalcaram a equipe contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (5).A boa notícia fica por conta de Matheus França. O jovem voltou a ser relacionado para um jogo do Flamengo após um mês longe dos gramados, por conta de dores no púbis.Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira posição no Brasileirão, com 25 pontos, dois a mais do que o Palmeiras. O Rubro-Negro precisa da vitória para diminuir a distância para o Botafogo, que lidera a competiçãocom33pontos.